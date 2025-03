Ilrestodelcarlino.it - L’otto marzo: incontri, spettacoli, confronti

L’8è la Giornata Internazionale della Donna, un’occasione per celebrare le conquiste sociali, economiche e politiche delle donne, ma anche per riflettere sull’annoso tema delle discriminazioni e le violenze di cui sono ancora vittime in molte parti del mondo. Il programma di eventi organizzati dall’Unione della Romagna Faentina in collaborazione con il Gruppo Fe.ni.ce, il Centro antiviolenza Faenza e dall’associazione Sos Donna è ricco di iniziative nei sei comuni dell’Unione. "Il Tavolo delle Politiche di Genere dell’Unione, composto dagli assessori e dalle assessore dei sei comuni – spiega Federica Malavolti, sindaca di Riolo delega alle Politiche di Genere per l’Unione – esprime un convinto sostegno alle manifestazioni organizzate in occasione della Giornata Internazionale della Donna.