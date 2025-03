Calcionews24.com - Lotta scudetto, Capello: «Motta adesso ha un Koopmeiners carico. Per l’Inter è meglio avere più competizioni, anche se è stanca come l’Atalanta. Il gol di Billing è una metafora…»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Fabio, ex allenatore, sullain Serie A tra Inter, Napoli, Atalanta e Juve. Tutti i dettagli in merito Di scudetti ne ha vinti con Milan, Roma e Juventus da allenatore. Oggi, in qualità di opinionista su La Gazzetta dello Sport, Fabiogiudica un campionato che propone una situazione .