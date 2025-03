Spazionapoli.it - Lotta Napoli-Inter, messaggio chiaro di Marotta: azzurri avvisati

Leggi su Spazionapoli.it

Ildialnon lascia alcun dubbio: dall’arriva unavviso ai ragazzi di Conte.Lafrasi mantiene accesissima. Il pareggio di sabato allo Stadio Diego Armando Maradona mantiene tutto aperto: un solo punto di distacco fra le due squadre e unache si manterrà apertissima ancora a lungo.Si è evidenziato comunque continuamente una differenza fra le due squadre: mentre glinon hanno infatti ulteriori impegni a parte il campionato, i ragazzi di Inzaghi sono in questo momento ancora in corsa sia in Champions League, che in Coppa Italia.senza dubbi: “Non mettiamo firme”Il presidente dell’Beppevenuto ai microfoni di Prime Video prima dell’inizio di Feyenoord-, ha però chiarito senza alcun dubbio come la sua squadra non abbia scelto alcun percorso e punti a tutti gli obiettivi stagionali.