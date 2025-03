Sport.quotidiano.net - L’Osimana respira playoff. Fabriano, spareggio salvezza

Quella vittoria che era sfuggita aluna settimana prima contro la capolista Montecchio, tra mille polemiche, viene conquistata dai giallorossi a Monte Urano. Una sfida decisa nel giro di pochi minuti nel corso del secondo tempo, grazie alle reti della coppia di attacco Alessandroni-Mafei, con i senzatesta che sfruttano appieno la superiorità numerica. Tre punti importanti che proiettanoal quinto posto in coabitazione con l’Urbino. "Era una partita importante per proseguire la serie positiva, su un campo non facile visto che ci ha perso il Montecchio e pareggiato la Maceratese - le parole di mister Sauro Aliberti che ha sostituito Labriola, squalificato -. Tre punti che ci danno morale e coraggio per affrontare le prossime partite che saranno decisive". Sconfitte le altre due anconetane.