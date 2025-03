Loro due niente Grande Fratello spunta il nome del vincitore | amarezza per Helena e Shaila

Leggi su Caffeinamagazine.it

Ilsi avvicina alla sua attesissima finalissima, prevista per il 31 marzo. Questa diciottesima edizione, seppur non brillando negli ascolti serali su Canale 5, continua a catalizzare l’attenzione degli appassionati del reality, soprattutto sui social, dove impazzano i sondaggi per decretare il possibile. Uno dei sondaggi più seguiti, lanciato dalla pagina X “GF Vip”, ha messo a confronto le concorrenti femminili più forti di questa edizione:Prestes,Gatta, Zeudi Di Palma e Stefania Orlando.I risultati parlano chiaro: Zeudi Di Palma, ex Miss Italia, domina con un netto 58% delle preferenze, posizionandosi come la favorita per la vittoria.Prestes, con il 36% dei voti, si colloca al secondo posto, superando nettamente la sua rivaleGatta, che si ferma solo al 5%.