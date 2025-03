Lapresse.it - Loreto, l’8 marzo torna ‘Le Marche per la pace’

E’ in programma una nuova edizione della manifestazione dal titolo ‘Leper la, organizzata dal Consiglio regionale delleper sabato 8(Ancona). Lo svolgimento dell’iniziativa ricalcherà il programma delle precedenti edizioni, con il ritrovo alle 10.30 in piazza Garibaldi e la partenza del corteo fino a piazza della Madonna, dove ci saranno gli interventi dei rappresentanti delle istituzioni e dell’Ufficio scolastico regionale, alcune testimonianze e la recita dell’Angelus per la pace. “Un occasione per riflettere e sensibilizzare la comunità marchigiana sui conflitti mondiali in corso” dice Dino Latini, presidente del Consiglio regionale che promuove l’iniziativa. Sono stati invitati a partecipare i sindaci dellecon i gonfaloni del Comuni che rappresentano, insieme ai presidenti delle Province marchigiane, il presidente della Giunta regionale, assessori e consiglieri regionali, i parlamentari marchigiani, il presidente di Anci, le autorità pubbliche e religiose, le associazioni del terzo settore che si occupano di volontariato, la promozione della pace.