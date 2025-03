Today.it - Lorella Boccia tocca per sbaglio le parti intime di Stefano De Martino: la sua reazione (video)

Leggi su Today.it

Momenti di esilarante divertimento si sono susseguiti nell'ultima puntata di Stasera tutto è possibile, il programma in onda su Rai 2 - anche noto come STEP - andato in onda martedì 4 marzo. Uno dei siparietti più spassosi è stato quello conche, senza volerlo, con gli occhi.