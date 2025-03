Ilrestodelcarlino.it - L’omicidio del Barco: “Voleva uccidere la madre, indifferente all’orrore”

Ferrara, 5 marzo 2025 – Sandro Biondilae, nel farlo, ha “perseverato nell’azione di soffocamento per oltre un’ora”, rimanendo “alla visione degli occhi di costei sbarrati, plausibilmente sopraffatta d”. Parole della corte d’Assise che, nei giorni scorsi, ha depositato le motivazioni della condanna a 22 anni di reclusione del 54enne imputato perdell’anziana mamma Maria Luisa Sassoli, delitto avvenuto il 23 febbraio del 2023 nella loro abitazione di via Argante, al. Ai giudici bastano poche pagine per spiegare le ragioni che li hanno spinti ad emettere quel verdetto. La confessione di Biondi (assistito dagli avvocati Francesco Andriulli e Guido Guida) è stata piena e riscontrata in maniera univoca dagli esiti dell’autopsia e delle successive indagini.