Lollobrigida vuole ridurre l'Iva sulle ostriche, PescAgri: "Bene, ma bisogna combattere granchio blu e cambiamento climatico"

La proposta del Ministro Francescosulla riduzione delper leè diventato un argomento molto dibattuto tra le associazioni di pescatori e non solo.propone di, la risposta di: “, ma ci sono altri problemi” (Notizie.com)La possibilità di abbassare l’imposta dal 22% al 10% renderebbe quello che è un alimento per pochi alla portata della popolazione aumentandone anche la produzione per i pescatori e di conseguenza i guadagni. Rosa Giovanna Castagna, presidente di, ha parlato a Notizie.com della situazione considerandosi favorevole alla proposta: “È una buona possibilità per gli allevatori“.“Da un lato sosterrebbe il mondo dei produttori e la produzione, dall’altro favorirebbe il consumo di un prodotto considerato fino a oggi di nicchia diventando più accessibile a un maggior numero di consumatori.