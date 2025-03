Ilprimatonazionale.it - Lo stolto guarda il dito, il saggio la luna. E se noi guardassimo le stelle?

Roma, 5 mar – Quando fondammo Prometheica, nessuno badò al perché lo stavamo facendo. Erano tutti troppo spaventati dalle AI che ci avrebbero sostituito, dai chip nel cervello, dal transumanesimo eccetera. Dal contingente accessorio insomma. In breve dal. Nessuno ha volutore la, Marte e leche ilindicava.re leChiariamoci, non è che il nostro scopo fosse solo dimostrare quanto fosse bella la IA o quanto la biogenetica potesse curare le malattie. Né soltanto avere il culto del futuro contro le fughe nel passato. Il vero obiettivo era ristabilire un concetto rivoluzionario semplice eppure da troppo dimenticato: porsi oltre (o come avrebbe detto il Vate, “più in alto, più oltre”).Takuan Soho, monaco zen della scuola Rinzai vissuto tra il XVI e il XVII secolo (l’epoca d’oro in cui fiorì l’etica samurai) scriveva che nell’arte marziale, nel momento in cui ti fissi sulla spada per osservarla, il tuo avversario ha la meglio.