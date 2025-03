Ilgiorno.it - Lo spazio per lo sgambamento cani si farà. Ma gli interrogativi sono ancora tanti

Leggi su Ilgiorno.it

Dopo mesi di silenzio e due interpellanze, arriva la conferma: a Sant’Ilario sorgerà un’area diper. La decisione resa nota durante l’ultimo Consiglio comunale ne prevede la realizzazione nella parte finale di via della Novella, vicino all’incrocio con viale Guareschi. L’iniziativa era partita nel 2023 dalla petizione di 57 residenti. L’annuncio tuttavia lascia aperti non pochi. Spiega il consigliere leghista Massimo Cozzi: "A oggicerti solo il luogo e un costo di 20mila euro che però non cinel bilancio comunale e sarebbero soggetti a una futura variazione. Anche sui tempi regna l’incertezza: si ipotizza il secondo semestre dell’anno ma senza date precise. Bisognerà vigilare che il progetto non resti sulla carta".