Lo slot boss Liverpool ammette che dovrebbe dare un esempio migliore dopo Oliver Row

2025-03-05 00:59:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:Il manager delArnesa che deveunche i dettagli del suo scambio con l’arbitro Michaela seguito del Derby del Merseyside sono stati rivelati dall’Associazione del calcio.Aè stato consegnato un divieto di touchline in due partite e una multa di £ 70.000essere stato espulso daa seguito di una drammatica conclusione per l’incontro finale con i vicini Everton che si terrà a Goodison Park.L’olandese è stato furiosoche James Tarkowski ha battuto a casa un equalizzatore dell’ultimo gap per assicurarsi un pareggio per 2-2, scatenando celebrazioni selvagge tra i fan di Everton. La decisione didi non assegnare un fallo contro Everton nell’accumulo all’obiettivo è stata sostenuta da VAR, che ha anche giudicato Tarkowski per essere stato al posto.