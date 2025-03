Bergamonews.it - Lo show dei record, The Fabelmans o Geostorm? La tv del 5 marzo

Leggi su Bergamonews.it

Per la prima serata in tv, mercoledì 5, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “The”.Ispirato alla vera storia del regista premio Oscar Steven Spielberg, è un atto d’amore per il cinema. Sammy Fabelman, un ragazzo cresciuto nell’America del dopoguerra, già tra i banchi di scuola si avvicina alla macchina da presa, girando dei piccoli film con l’aiuto dei suoi amici. Attraverso l’occhio della sua cinepresa, Sammy immortalerà anche i momenti più significativi della storia della propria famiglia, compresi quelli più intimi e dolorosi.Su Canale5 alle 21.30 prenderà il via la nuova stagione di “Guinness – Lodei”, condotto da Gerry Scotti.RaiDue alle 21.20 sarà la volta della serie “Rocco Schiavone”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “ Le ossa parlano”: mentre Italo affronta le conseguenze delle sue azioni, Rocco e la squadra si concentrano sul caso del piccolo Mirko Sensini.