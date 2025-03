Lo sentite anche voi? Funerali Eleonora Giorgi è successo con l’arrivo della bara in chiesa

Leggi su Caffeinamagazine.it

Oggi, nelladegli Artisti in Piazza del Popolo a Roma, si è tenuto il funerale di, scomparsa il 3 marzo dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas. Il rito funebre è stato un momento di profonda commozione, con familiari, amici e fan che hanno voluto renderle omaggio con un ultimo saluto pieno d’affetto.>>“L’ha chiesto alla famiglia”.sarà cremata, dove spargeranno le sue ceneriPoco primacerimonia, Andrea Rizzoli, figlio dell’attrice, ha condiviso con i giornalisti l’emozione di vedere così tante persone radunate per sua madre: “È stato un momento bellissimo vedere l’abbracciogente, una cosa che fa capire come mia madre in qualche modo sia riuscita a toccare ognuno di loro. Magari qualcuno l’ha conosciuta di persona e magari altri solo attraverso i personaggi dei suoi film o dalla tv, eppure tutti si sono sentiti in dovere di restituire qualcosa.