Lo ha sm***to Mavi volta la faccia a Lorenzo e lo frega svela il piano | pubblico del Grande Fratello scioccato

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nelle ultime settimane, la Casa delè stata teatro di tensioni crescenti tra Mariavittoria Minghetti eSpolverato. La loro amicizia ha subito una progressiva incrinatura, culminata in recenti scontri e rivelazioni che hanno acceso ulteriormente gli animi all’interno del reality show condotto da Alfonso Signorini.ha espresso critiche nei confronti di Mariavittoria, accusandola di assumere un atteggiamento da “maestrina” e di non prendere posizioni chiare nelle dinamiche della Casa, soprattutto nei confronti che riguardavano le due fazioni, una capitaata dal modello e l’altra da Helena Prestes. Mariavittoria si p detta molto delusa per la mancanza di sostegno da parte di Shaila, soprattutto durante gli attacchi ricevuti da. Confidandosi con Zeudi Di Palma, la dottoressa ha ammesso di mettere in dubbio il comportamento di, sottolineando come Shaila non l’abbia mai difesa: “Tu hai capito quante cose mi dice il fidanzato, e lei non dice nulla? Per lei sta sempre dalla parte della ragione.