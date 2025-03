Thesocialpost.it - “Lo abbiamo trovato così”. Renzo scompare nel cuore della notte: il drammatico annuncio

De Giacomi stava tornando a casa dopo aver trascorso una serata con gli amici nel paese, ma non è chiaro cosa lo abbia spinto a tentare di scavalcare la recinzione di un pozzo situato a pochi passi dalla sua abitazione. Quello che è certo è che, durante questa azione, è caduto e hala morte. Il suo corpo senza vita è statoil giorno successivo da una vicina di casa. La magistratura ha avviato un’indagine sull’incidente e ha disposto un’autopsia: solo una volta completato l’esame autoptico, la famiglia potrà organizzare il funerale.Leggi anche: Firenze, frontale tra due auto sul by pass del Galluzzo: morta una donna di 37 anniIl ritrovamento è avvenuto nella zona di Via Faldenno a Nave, dove De Giacomi è stato rinvenuto in fondo a un pozzo scolmatore, noto anche come sghiaiatore, profondo circa 5 metri.