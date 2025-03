Liverani Ania | popolazione che invecchia ha bisogno di più protezione

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 5 mar. (askanews) – “Unachepresenta nuovi e maggiori bisogni dicontro i rischi e di tutela nelle fragilità legate all’età avanzata. Ma, più che di bisogni, in questi casi si può o si deve parlare della necessità di individuare soluzioni di sistema per problemi di gigantesca portata per la società”. Lo ha sottolineato il presidente di, Giovanni, al convegno virtuale “mento della: quantanel risparmio assicurativo?”, organizzato da Itinerari Previdenziali in collaborazione con l’. “È del tutto evidente che questa tendenza difficilmente arrestabile segnala che necessariamente il nostro sistema di welfare pubblico avrà grandi difficoltà a soddisfare da solo i bisogni dei cittadini”, ha aggiunto. “A maggior ragione, se teniamo conto che già oggi è molto elevato l’ammontare di spesa privata utilizzata per coprire le conseguenze di tematiche demografiche e sanitarie non coperte dal welfare pubblico, spesa che, come è noto, in larga parte non è intermediata da operatori professionali che potrebbero renderla, tra le altre cose, più organizzata ed efficiente”.