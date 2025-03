Oasport.it - LIVE Trofeo Laigueglia 2025 in DIRETTA: via alla corsa

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.06 Corridori che stanno affrontando il tratto neutralizzato prima del via.11.03 Si apre oggi il calendario italiano del ciclismo su strada, la nuova stagione sulle strade del Bel Paese.11.01 Buongiorno e benvenutidel.Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenutitestuale del. Toccaligure inaugurare la stagione delle classiche sul suolo nazionale in quella che, per tradizione, è la gara che segna l’arrivo in Italia del grande ciclismo internazionale.Lasi snoda su un percorso di 197 chilometri che parte e termina nella città ligure. A decidere le sorti della gara dovrebbe essere, molto probabilmente, il circuito finale, da ripetere quattro volte, con le salite di Colla Micheri, 2 chilometri di lunghezza all’8,2 per cento di pendenza media, e Capo Mele.