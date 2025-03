Oasport.it - LIVE Trofeo Laigueglia 2025 in DIRETTA: nove uomini in fuga con 3? di vantaggio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.25di 3? per i fuggitivi.12.22 145 chilometri al traguardo.12.19 Finisce a terra Alexandre Balmer (Team Solution Tech – Vini Fantini).12.15 Foratura per Simone Gualdi (Wanty – Nippo – ReUz).12.12 Ricordiamo glial comando: Victor Guernalec (Arkéa – B&B Hotels), Kevin Colleoni (Intermarché – Wanty), Asbjørn Hellemose (Team Jayco AlUla), Matteo Badilatti (Q36.5 Pro Cycling Team), Mattia Bais (Team Polti VisitMalta), Odd Christian Eiking (Unibet Tietema Rockets), Lorenzo Nespoli (MBH Bank Ballan CSB), Alex Tolio (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) e Johan Meens (Wagner Bazin WB).12.09 150 chilometri all’arrivo.12.06 Margine che ora sfiora i 3?.12.03 Il gruppo lascia spazio agli attaccanti.11.59 160 chilometri al traguardo.