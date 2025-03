Oasport.it - LIVE Trofeo Laigueglia 2025 in DIRETTA: nove uomini in fuga con 2? di vantaggio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:14 Sono sei le nazioni rappresentate nel gruppo di testa: Italia, Belgio, Svizzera, Danimarca, Francia, Norvegia.13:11 Sono la INEOS Grenadiers e la UAE Team Emirates – XRG a tirare il gruppo13:08 Negli ultimi quindici minuti il gruppo ha recuperato 1:22 secondi sui fuggitivi.13:05 Si sono ritirati l’olandese Alex Moleenar della Caja Rural – Seguros RGA, l’italiano Andrea Scarso della S.C. Padovani Polo Cherry Bank e l’etiope Negasi Haylu Abreha della Sam – Vitalcare – Dynatek.12.59 Nel frattempo problema meccanico per il francese Alexy Faure Prost (Intermarché – Wanty).12.57 Distacco che infatti cala sensibilmente: 2? per i fuggitivi.12.54 Adesso il gruppo sta iniziando a recuperare qualcosa. Accelerazione nel plotone.12.48 Alexandre Balmer (Team Solution Tech – Vini Fantini) si ritira dopo la caduta precedente.