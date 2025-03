Oasport.it - LIVE Trofeo Laigueglia 2025 in DIRETTA: il gruppo guadagna una trentina di secondi sui nove al comando

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:02 Inizia ad aumentare l’andatura delche rosicchia unadialla testa della corsa.13:59 Sono sei i campioni nazionali al via: il giapponese Marino Kobayashi, l’irlandese Darren Rafferty, l’italiano Alberto Bettiol, lo svedese Jakob Eriksson, l’etiope Negasi Haylu Abreha e il messicano Edgar David Cadena13:56 Ial vantaggio continuano are terreno e hanno oltre quattro minuti di margine sul.13:53 Ildei fuggitivi si trova ad un chilometro dall’inizio della salita del Testico.13:50 L’ultima vittoria del norvegese Odd Christian Eiking della Unibet Tietema Rockets risale alla terza tappa dell’edizione 2019 dell’Artic Race of Norway.13:47 La prossima salita da affrontare sarà il Testico, 7,2 chilometri al 4,5% di pendenza media.