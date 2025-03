Oasport.it - LIVE Trofeo Laigueglia 2025 in DIRETTA: il gruppo guadagna oltre un minuto sui fuggitivi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:26 Mancano meno di settanta chilometri al traguardo.14:23 La EF Education – EasyPost tira ilper provare are ulteriore terreno sui.14:20 Ilaccelera e riduce a due minuti e trenta il distacco dalla testa della corsa.14:17 I battistrada continuano ad amministrare un vantaggio di poco inferiore ai quattro minuti.14:14 I corridori hanno già percorso il 63% dei tratti in salita previsti dal percorso.14:11 I nove uomini al comando tornano are qualche secondo. Il loro vantaggio è ora di 3:45.14:08 Lo svizzero Matteo Badilatti della Q36.5 Pro Cycling Team ha vinto lo sprinto del KOM sul Testico.14:05 Mancano ottanta chilometri al traguardo.14:02 Inizia ad aumentare l’andatura delche rosicchia una trentina di secondi alla testa della corsa.