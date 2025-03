Oasport.it - LIVE Trofeo Laigueglia 2025 in DIRETTA: Ayuso unico favorito, c’è Bettiol

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale del. Tocca alla corsa ligure inaugurare la stagione delle classiche sul suolo nazionale in quella che, per tradizione, è la gara che segna l’arrivo in Italia del grande ciclismo internazionale.La corsa si snoda su un percorso di 197 chilometri che parte e termina nella città ligure. A decidere le sorti della gara dovrebbe essere, molto probabilmente, il circuito finale, da ripetere quattro volte, con le salite di Colla Micheri, 2 chilometri di lunghezza all’8,2 per cento di pendenza media, e Capo Mele. L’arrivo è fissato acon il rettilineo finale che potrebbe rappresentare la cornice ideale per la battaglia finale tra i candidati al successo, sicuramente provati da una corsa dura e selettiva.