Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Team Sprint Mondiali 2025 in DIRETTA: Pellegrino/Graz quarti per un soffio! Ganz/Cassol splendide quinte! Oro Norvegia e Svezia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.30: Per oggi è tutto,ie per averci seguito e appuntamento a domani per la staffetta maschile dove l’Italia può dire la sua. Buon pomeriggio!15.29: Italia, comunque, ancora una volta protagonista. Le ragazze hanno fatto il massimo con un quinto posto difficilmente pronosticabile alla vigilia e benissimo hanno fatto anche gli azzurri, sfiorando il podio in un ambito che favorisce maggiormente altre nazioni. Ci sono squadroni come Francia, Usa, Svizzera alle spalle degli italiani, peccato per quei pochi centimetri che hanno divisodalla seconda medaglia iridata15.26: Niente da dire agli azzurri. Bravissimoa mettere nelle condizionidi poter impostare l’ultima frazione come meglio poteva.purtroppo ancora una volta come era accaduto nello skiathlon non riesce a trovare la traiettoria giusta nella curva finale, perde velocità e deve inchinarsi alla potenza di Anger e Vuorinen15.