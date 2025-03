Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Team Sprint Mondiali 2025 in DIRETTA: Pellegrino/Graz e Ganz/Cassol a caccia della finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.03:terza ai 300 metri11.02: Sundling davanti ai 300 metri11.01: Partita la qualificazione10.59: Piove a Trondheim, condizioni molto difficili. ogni tanto qualche fiocco di neve si vede10.58: In campo femminile la grande favorita è la Svezia che può contare su una batteria di fuoriclasse assoluta: Sundling e Dahlqvist dovrebbero essere le prescelte per andare aquarta medaglia d’oro di squadra ma devono fare attenzione alla Norvegia che finora in questo Mondiale casalingo ha vinto in tutte le discipline, tranne che nello sci difemminile e dunque vorrà cercare di sfatare questo tabu al più presto per scrivere una indelebile pagina di storia. Germania, Usa, Finlandia e Svizzera possono inserirsi nella lotta per le medaglie.