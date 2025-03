Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Team Sprint Mondiali 2025 in DIRETTA: Pellegrino ci riprova, ma dipenderà da Graz

della team sprint a tecnica classica valida per i Mondiali di sci di fondo di Trondheim. Il programma della rassegna iridata prosegue sulle nevi di Trondheim (in Norvegia) con la team sprint a tecnica classica di sci di fondo, ovvero una delle poche gare dell'intera manifestazione in cui l'Italia può coltivare ambizioni da podio, grazie ad un Federico Pellegrino che la medaglia individuale l'ha già conquistata nella sprint. Per il campione valdostano Federico Pellegrino, all'ultimo Mondiale in carriera, è la seconda possibilità di salire sul podio ma il compito è abbastanza arduo visto che i due compagni potenziali dell'azzurro non possono essere schierati. Francesco De Fabiani, che ieri ha partecipato alla 10 km, non è riuscito mai a trovare la condizione in stagione anche a causa di alcuni malanni fisici e dunque non sarà schierato, stessa cosa per Elia Barp che ha dovuto abbandonare Trondheim anzitempo anche lui per problemi di carattere fisico.