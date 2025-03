Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Team Sprint Mondiali 2025 in DIRETTA: Ganz/Cassol stupiscono, prime in qualificazione! Ora Pellegrino/Graz

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.38: I primi dieci posti: Chappaz, Valnes, Tuz, Keck, Hakola, ASchumacher,, Starega, Selles Gasch, Himma. Svezia al momento fuori dai 15 ma Anger potrà sistemare le cose11.36: Ottavo Starega per la Polonia11.36: Lo spagnolo Selles Gasch è ottavo dietro a11.35: L’estone Himma va dietro a, ottavo, Moser è decimo11.34: Germania quarta con Keck11.34: Tuz si inserisce al terzo posto11.34: Hakola terzo al traguardo11.33: Riebli quarto a 8? da Chappaz al traguardo11.33: Chappaz in testa al traguardo11.33:terzo al traguardo a 2?7 da Valnes11.32: Chappaz miglior tempo a metà gara, Hakola stesso tempo di Valnes ai 30011.31:resta a 1?8 da Valnes a metà gara11.31: iAi 300a 1?3 da Valnes ma davanti a Schumacher11.