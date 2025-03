Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Team Sprint Mondiali 2025 in DIRETTA: Ganz/Cassol splendide quinte! Oro Svezia. Attesa per Pellegrino/Graz

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.55: Oro per lacon Sundling, al sesto oro mondiale in carriera, e Dahlqvist, argento per gli Usa con Kern e Diggins, bronzo per la Svizzera con Weber e una infinita Faehndrich14.54: Che gara per le azzurre. Bravissimache ha tenuto il ritmo di Germania e Cechia nella penultima frazione e altrettanto bravache ha finalizzato il lavoro delle sei frazioni con un grande finale. Un risultato che lascia ben sperare per il futuro della Nazionale azzurra14.53: Settimo posto per la Norvegia, ottava la Cechia, nona la Francia, decimo il Canada14.52: QUINTO POSTO PER L’ITALIA!supera anche una demoralizzata Skistad e batte la Germania in volata14.50: ORO PER LA FINLANDIA CON DAHLQVIST E SUNDLING! ARGENTO PER GLI USA E BRONZO PER LA SVIZZERA IN RIMONTA! Quarta la Finlandia14.