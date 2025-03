Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom femminile Mondiali juniores 2025 in DIRETTA: Oehlund beffa le austriache. Azzurre fuori dal podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA PROVA MASCHILE DI KVITFJELL DALLE 10.3012:38 Si chiude qui la nostratestuale dellospecialedei. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata.12:37 LA TOP TEN ED I PIAZZAMENTI DELLE ITALIANE1-Cornelia(SWE) 1:28.612-Leonie Raich (AUT) +0.183-Natalie Falch (AUT) +0.304-Eshter Nordberg (SWE) +0.565-Giorgia Collomb (ITA) +0.766-Christina Jakobsen (NOR) +0.827-Faye Buff (SUI) +0.848-Kjersti Moritz (USA) +0.879-Emilia Mondinelli (ITA) +1.0110-Charlotte Grandinger (GER) +1.0813-Ambra Pomarè (ITA) +1.4015-Giulia Valleriani (ITA) +1.71DNF-Tatum Bieler (ITA)12:34 Peccato per le, che hanno offerto una prova di squadra notevole, ma è mancato il guizzo specialmente nella prima manche.