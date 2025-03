Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom femminile Mondiali juniores 2025 in DIRETTA: Giorgia Collomb all’attacco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA PROVA MASCHILE DI KVITFJELL DALLE 10.30Buongiorno e benvenuti nellatestuale dellospecialedeidi sci. Sulle nevi di Tarvisioci riprova dopo lo splendido oro conquistato in gigante dinanzi al pubblico amico. Diverse le speranze azzurre, con due italiane presenti nel primissimo gruppo di merito.Oltre alla citata, che partirà con il pettorale n.2, potrà sfruttare le perfette condizioni della pista anche Emilia Mondinelli, che disputerà la propria prova subito dopo la compagna di squadra. N.19 per Giulia Valleriani, mentre Tatum Bieler ed Ambra Pomarè saranno della contesa rispettivamente per 21esima e 23esima. Si può dunque sperare in una gara con diverse italiane protagoniste.