Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom femminile Mondiali juniores 2025 in DIRETTA: Collomb, serve la rimonta per il podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA PROVA MASCHILE DI KVITFJELL DALLE 10.308.11: Apparentemente inforca in alto ma prosegue la tedesca Fritz che è nona a 5?689.10: Fuori in alto la terza delle austriache Rings-Wanner9.09: Buonissima la prova della figlia d’arte Leonie Raich che chiude seconda a 28 centesimi dalla testa9.08: Grave errore per la finlandese Kahto che accumula un ritardo di 4?16 ed è settima9.07: Ottima manche della austriaca Falch che si inserisce al secondo posto a 37 centesimi da Oehlund9.06: problemi in alto ma buon finale di gara per la tedesca Grandinger che è terza a 96 centesimi da Oehlund9.05: Velocissima in alto la svedese Landstroem che però sbaglia nel finale, si allarga, perde aderenza e non riesce a rimanere nel tracciato9.04: Stava disputando una buona gara la statunitense Bocock ma subito dopo l’intermedio ha inforcato9.