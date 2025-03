Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa Kvitfjell 2025 in DIRETTA: Paris secondo dietro Hrobat. Caduta di Casse

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM FEMMINILE JUNIORES ALLE 9.00 E ALLE 12.00I PETTORALI DI PARTENZAChiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito.12.23: Sedicesima posizione per Florian Schieder (+0.74), ventunesimo invece Christof Innerhofer (+0.90). Ventinovesimo Matteo Franzoso (+1.27), 34° Benjamin Jacques Alliod (+1.48), 36° Nicolò Molteni (+1.50), 43° Giovanni Franzoni (+1.69), 60° Max Perathoner (+2.68). Preoccupa Mattia, che è caduto nella parte alta e laè stata interrotta per molti minuti.12.20: Si è conclusa la primadi. lo sloveno Mihadavanti ad un ottimo Dominik, che ha accusato solo 5 centesimi di ritardo. Terzo Terzo lo svizzero Franjo Von Allmen (+0.33), che precede il connazionale Alexis Monney (+0.