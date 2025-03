Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa Kvitfjell 2025 in DIRETTA: Paris secondo dietro a Hrobat. Casse uscito e prova interrotta

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM FEMMINILE JUNIORES ALLE 9.00 E ALLE 12.00I PETTORALI DI PARTENZA11.01: Purtroppo è ancora tutto fermo adopo l’uscita di Mattia. La speranza è quella che non si successo nulla di grave all’azzurro, che stava disputando sicuramente la miglior stagione della carriera.10.57: In attesa di conoscere qualche dettaglio sulle condizioni di Mattiaricapitoliamo la classifica. In testa c’è lo sloveno Mihadavanti a Dominikdi soli cinque centesimi. Terzo lo svizzero Franjo Von Allmen (+0.33), che precede il connazionale Alexis Monney (+0.34).10.56: Dopo l’uscita dilaè stata.10.55:Mattia! L’azzurro era in testa al primo intermedio, prima di uscire dal tracciato.