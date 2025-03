Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa Kvitfjell 2025 in DIRETTA: Paris ritrova una delle piste più amate

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amici di OA Sport e benvenuti alladella primacronometrata dellalibera di, valevole per la Coppa del Mondo di scial maschile. Gli uomini-jet cominciano a scaldare i motori sulla pista norvegeseFari puntati in casa Italia su Dominik, che ha dei dolcissimi ricordi aavendo già vinto per quattro volte in carriera.si è sbloccato a Crans Montana con il terzo posto in superG, conquistando il primo podio in stagione. Anche Mattia Casse e Florian Schieder scaldano i motori in vista della doppiatra venerdì e sabato.Chiaramente i grandi favoriti sono gli svizzeri. Marco Odermatt si avvia a conquistare la coppa di specialità, ma i principali rivali sono proprio i connazionali Franjo Von Allmen ed Alexis Monney.