Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa Kvitfjell 2025 in DIRETTA: Paris brilla dietro a Hrobat. Caduta di Mattia Casse

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM FEMMINILE JUNIORES ALLE 9.00 E ALLE 12.00I PETTORALI DI PARTENZA11.30: Il canadese Read è decimo a 57 centesimi. Il prossimo italiano sarà Nicolò Molteni con il 39.11.28: Adesso aggiorneremo ad ognidegli italiani e poi ad ogni inserimento tra i primi dieci della classifica.11.26: Sono scesi i primi 30 della prima. In testa c’è lo sloveno Mihadavanti ad un ottimo Dominik, che ha accusato solo 5 centesimi di ritardo. Terzo Terzo lo svizzero Franjo Von Allmen (+0.33), che precede il connazionale Alexis Monney (+0.34) e l’americano Ryan Cochran-Siegle (+0.37). Decimo Florian Schieder (+0.70), mentre è uscito, con lache è stata interrotta per molti minuti.11.22: Innerhofer sedicesimo a 90 centesimi da