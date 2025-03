Oasport.it - LIVE Resovia-Conegliano, Champions League volley femminile in DIRETTA: inizia la caccia delle Pantere alle semifinali!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:14, in tutte le competizioni a cui ha preso parte in stagione, è ancora imbattuta, il peggior risultato è stato un 3-2 contro Novara in Campionato. Un dominio clamoroso che va ormai avanti da anni e che ci si augura non si interrompi proprio stasera.20:11 Fino a questo momento percorso netto per le formazioni italiane, con Milano e Scandicci capaci di vincere i rispettivi match per 3-0, l’augurio è che questa serapossa fare lo stesso.20:08 Buonasera e benvenuti alladi, match valido per l’andata dei quarti di finale delladi2024-2025.LADI LODZ-SCANDICCI DI18.00Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alladi, match valido per l’andata dei quarti di finale delladi2024-2025.