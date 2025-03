Oasport.it - LIVE Resovia-Conegliano 0-3, Champions League volley femminile in DIRETTA: rimonta clamorosa delle Pantere, semifinale ipotecata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:10 Con questo risultato lemettono una grande ipoteca sul passaggio del turno, nel match di ritorno, in casa, basterà infatti vincere due set per essere sicure della.22:08si è trovata 3-14 nel terzo parziale ed è riuscita a recuperare, vincendo, con un parziale di 26 a 13. Le ragazze di Santarelli sono state bravissime a crederci, senza mollare mai. La striscia di successi consecutivi si allunga.27-29 ANDIAMOOOOOOOOO! Scappa la pipe di Dudek,completa l’ennesima impresa!27-28 Ancora un mani-out di Gabi, tutte le giocatrici stanno giocando con enorme coraggio.27-27 Primo tempo di Jurczyk.26-27 METTIAMO LA FRECCIA! Mani-out di Gabi e match-point per!26-26 Esce la battuta di Dudek.26-25 Muro di Jurczyk su Haak al termine di uno scambio infinito.