Oasport.it - LIVE Resovia-Conegliano 0-2, Champions League volley femminile in DIRETTA: 22-20, le Pantere provano una rimonta impossibile!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA27-28 Ancora un mani-out di Gabi, tutte le giocatrici stanno giocando con enorme coraggio.27-27 Primo tempo di Jurczyk.26-27 METTIAMO LA FRECCIA! Mani-out di Gabi e match-point per!26-26 Esce la battuta di Dudek.26-25 Muro di Jurczyk su Haak al termine di uno scambio infinito.25-25 Zhu Ting senza paura annulla anche questo set-point.25-24 Diagonale vincente di Dudek.24-24 Haak passa sopra il muro, la svedese è salita di colpi in maniera esponenziale.24-23 Dudek manda le sua a set-point.23-23 ANDIAMOOOOO! Volo in difesa di De Gennaro e contrattacco di Haak da posto due. 11 punti recuperati dalle, adesso bisogna finalizzare!23-22 Colpo profondo in posto sei di Gabi, attacco meraviglioso.23-21 Jasper trova le mani del muro e mantiene le sue avanti di un break.