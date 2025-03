Oasport.it - LIVE Resovia-Conegliano 0-2, Champions League volley femminile in DIRETTA: 17-25, le Pantere si portano ad un parziale dal match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:29 Illlo diè progressivamente cresciuto nel corso del secondo set, in particolare lesi stanno facendo notare a muro con ben 8 stampatone messe giù. Zhu Ting resta la top-scorer delcon 13 punti.17-25 Primo tempo di Fahr per chiudere il.17-24 Ancora un mani di Dudek.16-24 Dudek annulla il primo.15-24 Haak sfonda sulle mani del muro e regala 9 set-point a.15-23 Parallela vincente di Gabi.15-22 Esce la battuta di Chirichella.14-22 Errore in attacco di Machado.14-21 Pipe vincente di Haak.14-20 Ace di Jasper su De Gennaro.13-20 Jasper mette fine allo scambio più lungo della partita.12-20 Mani-out di Haak da seconda linea.12-19 Muro di Gabi su Machado!12-18 Il tecnico polacco chiama time-out.