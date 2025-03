Oasport.it - LIVE Resovia-Conegliano 0-1, Champions League volley femminile in DIRETTA: 22-25, Zhu Ting trascina le sue nel primo set!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9-13 Dudek in campo al posto di Fedusio.9-13 Pallonetto millimetrico di Zhu.9-12 Errore in attacco di Korneluk.9-11 Zhupassa sopra il muro da posto quattro,prova l’allungo.9-10 Muro di Fahr su Korneluk!9-9 Muroneeee di Zhusu Honorio!9-8 Sesto punto personale per Gabi.9-7 Mani-out di Honorio da seconda linea.8-7 Pallonetto spinto a due mani di Gabi.8-6 In rete il servizio di Chirichella.7-6tempo di Chirichella.7-5 Honorio si sblocca in attacco da seconda linea.6-5 Lungo l’attacco di Jasper.6-4 Wolosz ripete e questa volta Chirichella non sbaglia.6-3 Muro di Jasper su Chirichella.5-3 Esce il servizio di Haak.4-3tempo dietro di Chirichella.4-2 Jasper passa in mezzo al muro.3-2 Spallata di Zhuda posto quattro.