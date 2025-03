Oasport.it - LIVE Resovia-Conegliano 0-0, Champions League volley femminile in DIRETTA: inizia l’ultimo quarto di finale!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-7 Santarelli chiama un challenge per capirne di più.7-7 Invasione a rete di Fahr, peccato perchè l’attacco di Korneluk era uscita.6-7 Honorio non trova le mani del muro.6-6 Ace di Wenerska.5-6 Fedusio trova una diagonale profonda da posto quattro.4-6 Difesa di De Gennaro e contrattacco di Gabi.4-5 Mani-out di Ting.4-4 Jasper trova una pipe stupenda.3-4 Haak la mette giù al secondo tentativo.3-3 Primo tempo di Jurczyk.2-3 Wolosz velocizza il gioco per Zhu Ting, la cinese non sbaglia.2-2 Honorio Marquez sfonda sulle mani del muro.1-2 Ricezione perfetta di De Gennaro, alzata di Wolosz e primo tempo di Fahr, schema perfetto.1-1 Mani-out di Jasper da posto quattro.0-1 Si parte con una slash messa giù da Fahr.20:30 Ilrisponde con: Wenerska, Korneluk, Fedusio, Honorio Marquez, Jasper, Jurczyk e Szczyglowska.