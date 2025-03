Oasport.it - LIVE Lodz-Scandicci 0-3, Champions League volley femminile in DIRETTA: vittoria pesante delle toscane in Polonia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI RESOVIA-CONEGLIANO DIDALLE 20.3019.30: per il momento è tutto, tra poco in campo Conegliano. Grazie per averci seguito e buona serata!19.28: In casa Budowlani 21 punti di Damaske, 13 di Enweonwu: sono state loro a tenere in piedi l’attaccopadrone di casa. Per17 punti di Antropova, 14 di Carol, 9 per Nwakalor, 8 per Bajema19.26: la partita diha vissuto sull’asse Ognjenovic, giudicata migliore in campo, e Antropova e sui muri, in particolare di Carol, molto positiva. Da verificare l’infortunio occorso nel finale a Graziani che ha subito una pallonata al dito della mano destra ed è stata costretta ad uscire19-25: Non è stata una passeggiata ma nessuno si aspettava che lo fosse, quella disul campo del Budowlani