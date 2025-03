Oasport.it - LIVE Lodz-Scandicci 0-2, Champions League volley femminile in DIRETTA: che rimonta delle toscane nel secondo set! 22-25

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI RESOVIA-CONEGLIANO DIDALLE 20.3016-15 Out Antropova da zona 215-15 Diagonale di Bajema da zona 415-14 La pipe di Druzkowszka14-14 Mano out Damaske da zona 413-14 Altro muro di Sobolska12-14 Muro Sobolska11-14 Muroooooooooooooooo Antropovaaaaaaaaaaaaaaa11-13 Aceeeeeeeeeeeeeeee Herbooooooooooots11-12 mano out Nwakalor il primo tempo11-11 Parallela di Damaske da zona 410-11 Mano out Enweonwu da seconda linea9-11 Palloonetto di Herbots da zona 49-10 Muro Planiskek8-10 Mano out Druzkowszka da zona 47-10 Mano out Herbots da zona 47-9 Pallonetto di Damaske in pipe6-9 Muro Drzuszowska5-9 Muroooooooooooooooooooo Caroooooooooooooooool5-8 Vincente Blagojevic da zona 45-7 Muroooooooooooooooooo Ognjenoviiiiiiiiiiiiic5-6 Muroooooooooooooo Carooooooooool5-5 Primo tempo Carol4-5 Mano out4-4 Errore al servizio3-3 Murooooooooooooooooo Caroooooooooool3-2 Primo tempo Nwakalor3-1 Diagonale di Damaske da zona 42-1 Parallela di Damaske da zona 41-1 Primo tempo Nwakalor1-0 Errore al servizio22-25 Diagonale di Antropova da seconda linea ecompleta la! 2-0 per le22-24 Errore al servizio21-24: Aceeeeeeeeeeeeeeee Antropovaaaaaaaaaaaaaaaa21-23 La fast di Carol21-22 Diagonale di Bajema da zona 420-21 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Nwakalooooooooooooor20-20 Muroooooooooooooo Antropovaaaaaaaaaaaaa20-19 Mano out Enweonwu da seconda linea19-19 Diagonale vincente di Antropova da zona 419-18 Vincente Enweonwu da seconda linea18-18 Di seconda intenzione Ognjenovic18-17 Mano out Damaske in pipe a chiudere una bella azione17-17 Errore al servizio17-16 Errore dell’arbitro che fischia il fallo ad Ognjenovic ma era invasione dell’avversaria16-16 Parallela di Enweonwu da zona 215-16 La diagonale stretta di Ruddins da zona 415-15 La slash di Carol15-14 Murooooooooooooo Carooooooooooooool15-13 Mano out Bajema da zona 415-12 Errore al servizio14-12 Mano out Carol in primo tempo con miracolo di Ognjenovic14-11 Diagonale di Damaske da zona 413-11 Mano out Antropova da zona 213-10 Diagonale stretta di Bajema da zona 413-9 Muroooooooooooooooo Caroooooooooooooool13-8 Primo tempo Nwakalor13-7 Muro di Sobolska12-7 Pipe di Bajema12-6 Slash di Damaske.