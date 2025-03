Oasport.it - LIVE Feyenoord-Inter, Champions League calcio 2025 in DIRETTA: occhio agli olandesi che hanno eliminato il Milan

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestualein, sfida complicata per i nerazzurri.si sfidano nella partita d’andata degli ottavi di finale di. Con tre successi e tre pareggi, ilè imbattuto negli ultimi sei match e si prepara a questi ottavi didopo aver buttato fuori ilvincendo in totale per 2-1 nel doppio turno di playoff.I nerazzurri sono invece reduci dal pareggio per 1-1 contro il Napoli nel big match per la testa della Serie A, risultato che comunque le ha consentito di mantenere il primo posto in Serie A. I giocatori di Simone Inzaghi tornano a giocare nella massima competizione europea dopo aver chiuso al quarto posto la “Phase”.