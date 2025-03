Oasport.it - LIVE Feyenoord-Inter, Champions League calcio 2025 in DIRETTA: Bastoni parte titolare largo a sinistra!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.54 Ecco le formazioni ufficiali:(4-3-3): Wellenreuther; Mitchell, Beelen, Hancko, Bueno; Moder, Smal, Paixao; Hadj Moussa, Carranza, Osman. All. Van Persie(3-5-2): J. Martinez; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski,; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi17.53 Buonasera e benvenuti allatestuale didi.Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestualein, sfida complicata per i nerazzurri.si sfidano nella partita d’andata degli ottavi di finale di. Con tre successi e tre pareggi, ilè imbattuto negli ultimi sei match e si prepara a questi ottavi didopo aver buttato fuori il Milan vincendo in totale per 2-1 nel doppio turno di playoff.