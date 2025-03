Inter-news.it - LIVE Feyenoord-Inter, Champions League 0-2: Zielinski spreca dal dischetto

Leggi su Inter-news.it

è la partita valida per gli ottavi di finale di UEFA2024-25. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i gli olandesi allenati da Robin van Persie. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18:45, si gioca allo “de Kuip” di Rotterdam.(ORE 18.45) – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA66? Tanti errori commessi dala centrocampo in questa fase del gioco, l’dovrebbe approfittarne per provare a chiudere la partita!63? Errore dalda parte di. Tiro angolato, ma Wellenreuthercetta.CALCIO DI RIGORE PER L’VENTO MALDESTRO DI MITCHELL. DALVA61? CONTROLLO VAR! Contatto in area di rigore con Thuram calciato da dietro60? Paixao vede spazio proprio per il nuovo entrato Ueda! Palla filtrante troppo lunga dove arriva fortunatamente J.