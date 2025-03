Inter-news.it - LIVE Feyenoord-Inter, Champions League 0-2: primi cambi per Inzaghi

è la partita valida per gli ottavi di finale di UEFA2024-25. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i gli olandesi allenati da Robin van Persie. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18:45, si gioca allo “de Kuip” di Rotterdam.(ORE 18.45) – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA75? Recupero in scioltezza di Dumfries, poi brutto l’vento in ritardo di Osman! Ammonito, era diffidato dunque salterà la sfida di ritorno a San Siro.73? Fallo di Bastoni su Mitchell, giallo per lui., che non ha esterni a disposizione in panchina, richiama dalla panchina il giovane Motta della Primavera72?per l’: fuori Barella e Stefan de Vrij applaudito da tutto lo stadio (da ex), in campo Bisseck e Frattesi.