Inter-news.it - LIVE Feyenoord-Inter, Champions League 0-0: comincia la partita!

Leggi su Inter-news.it

è lavalida per gli ottavi di finale di UEFA2024-25. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i gli olandesi allenati da Robin van Persie. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18:45, si gioca allo “de Kuip” di Rotterdam.(ORE 18.45) – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA5? Malinteso tra Barella e Dumfries sulla fascia, palla troppo lunga per l’olandese. Si riparte con una rimessa dal fondo.3? Risponde il PSV con Osman che punta Dumfries, palla sul mancino e calcia in porta! J. Martinez risponde bene parando.1? Grande azione dell’che parte subito bene! Barella per Dumfries, cross troppo forte sul secondo palo dove non arriva Thuram.18.45 INIZIA!18.