Oasport.it - LIVE Feyenoord-Inter 0-2, Champions League calcio 2025 in DIRETTA: Zielinski si fa parare un rigore!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA70? Stadio che urla la richiesta del, ma si prosegue.68? Affossato Ueda in aria di, ma non l’arbitro non fischia nulla.66? Possesso palla continuo dell’.64? Fuori Thuram, dentro Taremi nell’.62?sbaglia il!60?per l’, affossato Thuram.58? Carranza fuori e dentro Ueda nel.56? Si scaldano i giocatori della panchina dell’.54?che prova il tutto per tutto.52? Moder sfiora la traversa.50?che prova ad alzare il baricentro di gioco.48? Gooooooooooooooool, Lautaro Martinez, l’argentino che non ci pensa su due volte siglando il raddoppio,0-2.46? Inizia il secondo tempo!19.35che soffre ad inizio partita per il nuovo modulo con Acerbi alto, ma poi rimette tutto in sesto con la rete del solito Thuram.