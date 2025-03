Oasport.it - LIVE Feyenoord-Inter 0-2, Champions League calcio 2025 in DIRETTA: Thuram e Lautaro Martinez firmano le reti della vittoria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.42 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo!20.40 L’vince meritatamente la partita per 2-0 mettendo un piede ai quarti di finale, da segnalare un rigore sbagliato da Zielinski e le precarie condizioni fisiche disostituito nella ripresa. Ritorno la settimana prossima, martedì 11 marzo.94? Finisce la partita,0-2.92? Partita che si avvia verso la sua naturale conclusione.90? Ci saranno cinque minuti di recupero.88? Tra poco la segnalazione del recupero.86? Continua ancora l’all’attacco.84? Destro di Dumfries che non trova la porta.82? Fuorie Asllani, dentro Calhanoglu e Arnautovic nell’.80? Hancko di testa non trova il primo palo.78? Fuori Barella, dentro Frattesi nell’